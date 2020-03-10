Виводить сперму буйволів і приватизує заповідники: чим займається Янукович у РФ

Земля в російському Сочі із мальовничими краєвидами – ледь не на вагу золота. Там звів гніздечко Віктор Янукович для своєї родини. Воно – майже копія хонки з Межигір’я. Російське ж Межигір’я стоїть в елітному районі, який називається Благодать. Облаштовує Янукович свою благодать із розкішшю та розмахом.

До інтернету потрапили кадри, як виглядає будинок екс-президента. Коштовне дерево, на підлозі рідкісний мармур. Та найцінніше зовсім не те, що в середині будинку, а земля біля нього. Через неї Янукович потрапив у скандал. Російські ЗМІ написали: його родина через суд забирає у місцевих мешканців гектари і навіть приватизує заповідні території.

Кожна нова ділянка оформлюється на цивільну дружину Любов Полєжай – сестру колишньої кухарки Януковича. В пресі навіть з’явилася інформація, що у подружжя народився хлопчик. На відсудженій землі родина Януковича займається фермерством. І має дуже незвичайний бізнес.

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Замість страусів, якими так опікувався Віктор Федорович, тепер у нього ціла ферма буйволів у Росії. І розводить їх через дорогий та особливий санкційний продукт. Сперма буйволів – той самий продукт, з яким у Росії проблеми. Через санкції, генетичний матеріал не можна завозити з-за кордону. А тому бізнес йде на ура.

Скільки ж можна заробити на цьому? За даними Київського інституту розведення і генетики тварин, за спермодозу дають від 5 до 1000$. Та не тільки на прибутки від буйволів живе родина Януковичів у Сочі. У російському реєстрі підприємців вказано, що його дружина тепер вирощує розсаду, виноград, овочі та трюфелі.

Але звичайно, на гроші від фермерства не пошикуєш. Тому головним джерелом, ймовірно, залишаються офшорні рахунки ще з часів президенства. Не лишив без грошей Янукович і свою першу дружину. Нині Людмила Янукович мешкає у розкішному будинку в анексованому Росією Криму, поблизу Ялти. Там є свій пляж, спа-центр, тенісний корт та басейн.

Родзинка – в магазинах колишньої дружини Януковича – те, чого не знайдеш в інших крамницях. Там багато санкційних товарів. Те, що не дозволено одним, будь-ласка – іншим. У магазинах колишньої першої леді ексклюзивно можна купити санкційні французькі сири та іспанський хамон.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Швейцарія ще на рік заморозила активи Януковича.