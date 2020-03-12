Через коронавірус МАУ скасує навесні майже 2 тис. авіарейсів

Міжнародні авіалінії України, які раніше призупинили рейси до 16 країн світу через поширення Covid-19, навесні 2020 року скасують близько 2 тис. рейсів.

В МАУ наголошують, що безпека і здоров’я пасажирів та екіпажів є пріоритетом номер один, тому авіакомпанія виконує всі вимоги ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я України.

– Як і всі інші авіакомпанії світу, МАУ має продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами і водночас балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в’їзд, запроваджені низкою країн. Саме тому навесні 2020 буде скасовано близько 2 тис. рейсів, – йдеться у заяві.

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Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту, а також уважно слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких вони прямують.

Про зміни у розкладі обіцяють інформувати додатково на сайті та у соцмережах.

Нагадаємо, 10 березня МАУ призупинила рейси до 16 країн світу: Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великої Британії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії та Данії.

11 березня карантин ввели на всій території України. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.

Джерело: МАУ