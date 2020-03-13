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Факти / У Нью-Йорку введено режим надзвичайного стану через коронавірус

У Нью-Йорку введено режим надзвичайного стану через коронавірус

У Нью-Йорку введено режим надзвичайного стану для боротьби з поширенням коронавірусу Covid-19.

Про це заявив мер Нью-Йорк Білл де Блазіо.

За його словами, зараз у місті хворіють коронавірусом 95 осіб. Діагноз 42 осіб був підтверджений протягом останніх 24 годин.

– Запевняю вас, ніхто з нас не хотів цього робити. Але це саме той момент, коли це необхідно. Останні 24 години були дуже, дуже протверезними, – сказав він.

Мер додав, що “кризовий період” може тривати ще півроку.

Після введення надзвичайного стану 35 тис. працівників у Нью-Йорку працюватимуть дистанційно.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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