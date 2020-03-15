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Під замком у номерах, їжу приносять: як живуть українці на карантині в Єгипті

У єгипетському готелі Reef Oasis Beach Resort 5* у Шарм-ель-Шейху, де українців закрили на карантин, гостей не випускають з номерів, а їжу приносять, розповів та показав фото у соцмережі блогер Сергій Наумович.

За його словами, столові та бари зачинені, а запаковану у плівку їжу приносять у номери.

Біля басейнів, судячи з фото, немає туристів. На вулиці можна побачити лише працівників готелю чи інших служб у захисних костюмах.

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Водночас блогер стверджує, що у готель нібито продовжують заселяти нових туристів.

  • Як живуть українці на карантині в Єгипті
  • Як живуть українці на карантині в Єгипті
  • Як живуть українці на карантині в Єгипті
  • Як живуть українці на карантині в Єгипті
Під замком у номерах, їжу приносять: як живуть українці на карантині в Єгипті / 2 фотографии

Вранці 15 березня стало відомо, що у Єгипті закрили на карантин туристів з України, які відпочивали на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелях Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort5*.

Фото: Сергій Наумович

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