У єгипетському готелі Reef Oasis Beach Resort 5* у Шарм-ель-Шейху, де українців закрили на карантин, гостей не випускають з номерів, а їжу приносять, розповів та показав фото у соцмережі блогер Сергій Наумович.
За його словами, столові та бари зачинені, а запаковану у плівку їжу приносять у номери.
Біля басейнів, судячи з фото, немає туристів. На вулиці можна побачити лише працівників готелю чи інших служб у захисних костюмах.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019
Водночас блогер стверджує, що у готель нібито продовжують заселяти нових туристів.
-
Під замком у номерах, їжу приносять: як живуть українці на карантині в Єгипті / 2 фотографии
Вранці 15 березня стало відомо, що у Єгипті закрили на карантин туристів з України, які відпочивали на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелях Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort5*.
Фото: Сергій Наумович