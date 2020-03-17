Приносять смерть і катування: таємниці найвідоміших діамантів світу

Африканські Конго та Зімбабве, Індійські копі. Зазвичай дорогоцінне каміння походить із справді містичних місць. Та чи впливає це на подальшу долю його господарів.

Ім’я нового володаря найбільшого у світі діаманта Ерцгерцога Йосифа одразу засекретили. З самого початку камінь був оповитим таємницями. Звідки він з’явився у першого володаря Ерцгерцога Йосифа – останнього регента Угорщини – невідомо. Як і те, чому принесе в його життя самі нещастя.

З різницею в 4 роки у Ерцгерцога загине 2 дітей, декілька разів він ставав біля керма держави та втрачав владу за лічені дні через чисельні революції.

Батьківщиною діаманту вважають Індію, як і найвідомішого у світі проклятого діаманту Хоуп, тобто Надія, що став прообразом Серця Океану у фільмі Титанік.

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Згубив династію Бурбонів від Людовіка XIV, потім XV, потім XVI, і взагалі відрубали голову і йому і дружині Марії Антуанетті. Постраждала і фрейліна Марії, що вдягала діамант. Перед смертю її катували 8 годин.

Усі його господарі помиратимуть.

Дружину султана Османської імперії Абдуль-Хамід II вб’є грабіжник. Російський князь Коритовський через ревнощі застрелить свою коханку. А наступні його володарі, невідома сімейна пара загине на сумнозвісному Титаніку.

Останнім цей кривавий діамант придбає ювелір Гарі Вінстон з США і віддасть у дар природознавчому інституту. І навіть кур’єра, що його доставить зіб’є авто.

Знаменитий російський камінь теж назвуть проклятим. Господарі діаманту Чорний Орлов один за одним закінчуватимуть життя самогубством.

Чорні діаманти за висновками експертів, можуть бути взагалі не із землі. У їх складі міститься рідкісне з’єднання титану та азоту, що зустрічається лише у метеоритах. Та ювеліри не вірять ані у містику, ані у космічну версію, лишень у розмір камінця.

До слова, картина Зоране поле і орач голландського художника Вінсента Ван Гога була продана на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за $ 81,3 млн.