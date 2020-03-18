Вакцина від коронавірусу: у ВООЗ повідомили про початок випробувань

Вчені почали перше тестування вакцини від коронавірусу.
Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус під час брифінгу.
– Перше випробування вакцини почалося всього через 60 днів після того, як була досліджена генетична послідовність коронавірусу. Це неймовірне досягнення, – заявив він.
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Гебрейесус зазначив, що всього в світі відомо більш ніж про 200 тис. випадків зараження коронавірусом і 80% з них знаходяться в Європі і Азіатсько-тихоокеанському регіоні.
“WHO continues to call on all countries to implement a comprehensive approach, with the aim of slowing down #COVID19 transmission and flattening the curve.
This approach is saving lives and buying time for the development of vaccines and treatments”-@DrTedros #coronavirus
— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020
Нагадаємо, число тих, що заразилися коронавірусом Covid- 19 в світі перевищило 212,7 тис.осіб.