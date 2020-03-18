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Вакцина від коронавірусу: у ВООЗ повідомили про початок випробувань

Вчені почали перше тестування вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус під час брифінгу.

– Перше випробування вакцини почалося всього через 60 днів після того, як була досліджена генетична послідовність коронавірусу. Це неймовірне досягнення, – заявив він.

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Гебрейесус зазначив, що всього в світі відомо більш ніж про 200 тис. випадків зараження коронавірусом і 80% з них знаходяться в Європі і Азіатсько-тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, число тих, що заразилися коронавірусом Covid- 19 в світі перевищило 212,7 тис.осіб.

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