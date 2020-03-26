Хотів зґвалтувати: у Києві педофіл вирвав дитину із рук матері

У Києві невідомий чоловік напав на жінку з 8-річною дитиною, та вирвавши хлопчика з рук матері почав втікати.
– Ми йшли із магазин. Дитина їла круасан. Неочікувано чоловік вихопив у мене дитину і побіг. Я почала бігти за ним, просячи допомоги у перехожих, однак всім було байдуже. Я догнала його і почала бити по спині, – розповідає жінка.
Попри шок, не зволікаючи, жінка викликала поліцію, яка таки змогла вистежити нападника. Як виявилося під час допиту, 30-річний чоловік планував за день зґвалтувати двох дітей.
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Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові поліція оперативно затримала підозрюваного у зґвалтуванні 14-річного хлопця.
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