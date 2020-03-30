Критична ситуація склалася на Тернопільщині. У Монастириському районі захворіли одразу понад 20 медиків. Місцева влада переконана: інфекцію завезли заробітчани, які масово повертаються з Європи додому. Район ізолювали.

Чернівецька область під натиском епідемії зібралася повністю закритися на в’їзд і виїзд. Пропускатимуть лише вантажний транспорт, необхідний для функціонування економіки регіону.

Під удар Covid-19 потрапив навіть начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Хвороба викошує і багнети Верховної Ради. Вже шестеро народних депутатів потрапили до лікарні з діагнозом коронавірус.

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Кабінет міністрів зібрався на своє засідання і продовжив карантин до 24 квітня. А також оголошує режим надзвичайної ситуації. Це більше сигнал не для населення, а для місцевої влади. В областях створюють оперативні штаби, яким дозволяється навіть евакуйовувати населення.

Країна вже другий тиждень вчиться жити у форс-мажорних умовах. Тепер на маршрути в містах виходить тільки комунальний транспорт. Приватні маршрутки скасували. До автобусів, тролейбусів та трамваїв впускають лише за спецперепустками. Їх видали медикам, аптекарям, комунальникам, правоохоронцям. Тим, від кого критично залежить життя міст.

Та навіть з такою козирною посвідкою не всім вдається вчасно дістатися до роботи. Кому їхати, а кому далі чекати на удачу – вирішують поліцейські. Вони тепер замість кондукторів.

Жити по-новому доводиться і в магазинах. Покупці вишиковуються в довгі черги на вулиці. Всередину тепер запускають за нормою – одна людина на 10 квадратних метрів торгової площі. На вході обов’язковий антисептик і одноразові рукавички. У деякі магазини навіть не впускають без масок. На підлозі відмітки, які не слід перетинати. Запаковано все, що можна запакувати.

Але до порад про самоізоляцію дослуховуються далеко не всі. До сих пір на вулицях можна побачити людей без масок. Багато хто не хоче освоювати онлайн-платежі. А тому йдуть у зони ризику в банки та на пошту.

Дитячі майданчики, попри карантин та загрозу штрафу, багато де з дітьми. Торговці подекуди також виходять зі своїм крамом попри заборону. Від поліції ховаються у дворах будинків. На в’їздах до багатьох міст з’явилися блокпости. На них чергує поліція, нацгвардія, подекуди навіть стоїть бронетехніка.

Справжній армагеддон виник цього тижня на кордонах. Опівночі 28 березня Україна їх закрила та скасувала всі пасажирські перевезення. Тому напередодні на в’їзд утворилися гігантські черги.

Зараз у владі виношують плани ще більше посилити карантинні заходи. У Верховній Раді вже лежить законопроект про так званий локдаун – часткову заборону пересування на чотири тижні. Але рішення за парламентом. Країна в авральному режимі готується до піку епідемії.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому не треба йти до церкви під час карантину.