Близько 90% українців вважають Covid-19 реальною загрозою – опитування

Якщо на початку карантину 73% українців вважали коронавірус реальною загрозою, то наприкінці березня їхня кількість зросла до 87%. Такі дані опитування Соціологічної групи Рейтинг щодо суспільних настоїв через обмежувальні заходи в Україні.

Водночас 51% опитаних вважають реальною загрозу коронавірус особисто для себе та своїх родин.

Вони також оцінили рівень захворюваності на Covid-19 в Україні за п’ятибальною шкалою:

28% – дуже високий або високий;

34% – середній;

32% – низький або мінімальний.

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Щодо можливого запровадження надзвичайного стану думки укранців розділилися майже порівну: 49% – за та 43% – проти.

Соціологічна група Рейтинг 25-27 березня та 28-30 березня провела опитування 1 тис. респондентів віком від 18 років у формі телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%.

Станом на 1 квітня 2020 року в Україні підтверджено 669 випадків інфікування Covid-19, зафіксовано 17 смертей.

Джерело: Рейтинг