Забили битами та спалили: на Львівщині наркоторговці вбили двох підлітків

У Львівській області правоохоронці затримали наркоторговців 18 та 19 років, яких підозрюють у вбивстві 16-річної дівчини та 17-річного юнака.

Інформацію про підозрюваних знайшли оперативники Управління протидії наркозлочинності.

– Зловмисники ретельно спланували вбивства – обрали місце у лісі неподалік села Підгірці, викопали яму, приготували знаряддя скоєння злочину та бензин для спалення тіл. 15 березня вони заманили юнака та дівчину у ліс, забили їх битою до смерті, тіла скинули у яму, облили бензином, підпалили та закопали, – розповів начальник ГУ НП у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

Слідчі повідомили затриманим про підозру в скоєні злочинів, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

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Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне позбавлення волі.