Для натовпу і без маски: як у Рівному священик святив вербу

У Рівному на освячення верби прийшов натовп вірян, попри карантинні обмеження.

До того ж, жоден зі служителів церкви також не вдягнений у маску, та й соціальної дистанції у натовпі мало хто дотримується.

Відповідне відео опублікував місцевий журналіст Олексій Бухало на своїй сторінці у Facebook.

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На кадрах видно, що серед відвідувачів релігійного обряду також були люди без масок, і лише мала частина стояла осторонь від загального натовпу.

Нагадаємо, у Рівненській області станом на ранок 12 квітня офіційно зафіксовано 119 випадків коронавірусу.

За минулу добу виявлено 10 хворих на Covid-19, серед них і голова Сарненської РДА Олександр Кохан.