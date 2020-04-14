Як оформити картку Приватбанку онлайн

Крок 1. Переходимо на сайт Приватбанку
Переходимо на офіційний сайт Приватбанку. Будьте уважні – шахраї часто створюють схожі за інтерфейсом та змістом сторінки, щоби збирати персональні дані користувачів і використовувати їх у злочинних цілях.
Офіційний сайт Приватбанку – за адресою: privatbank.ua.
Крок 2. Обираємо картку із вигідними умовами
Усі актуальні пропозиції Приватбанку для оформлення карток представлені на вкладці Картки. Щоб обрати варіант, що вам підходить, переходьте на вкладку Картки – Яку картку обрати?
Приватбанк пропонує універсальні платіжні картки з кредитним лімітом та пільговим періодом, упродовж якого не будуть нараховуватися відсотки за користування кредитними коштами. Є можливість замовити індивідуальний дизайн або картку рівня VIP.
На сторінці картки, яку ви обрали, натисніть кнопку Замовити онлайн.
Крок 3. Підтверджуємо номер телефону
У вікні введіть номер мобільного телефону. Вам надійде СМС із кодом для підтвердження операції, який також потрібно буде вказати на сайті.
Після авторизації через СМС-повідомлення відкриється анкета, яку потрібно заповнити. Це займає максимум 15 хвилин.
Крок 4. Вказуємо особові дані
Заповніть особові дані точнісінько, як вони вказані в паспорті (ПІБ, дата народження, дівоче прізвище матері, стать) і натисніть кнопку Продовжити.
Крок 5. Вказуємо адресу
На наступному етапі потрібно вказати фактичну адресу проживання та адресу місця народження.
Крок 6. Вказуємо контакти
Щоби банк мав змогу зв’язатися з вами, введіть вашу електронну адресу (обов’язково), а також домашній і робочий номер телефону (якщо є).
Крок 7. Заповнюємо розділ Соціальний статус
Інформація розділу Соціальний статус враховується під час оформлення кредитної картки Приватбанку. Щоби вам ухвалили кредитний ліміт, необхідно мати постійне джерело доходу (зарплату, пенсію тощо).
У розділі Соціальний статус система запитає:
- про передбачуваний розмір щомісячних доходів;
- відомості про роботу/навчання;
- чи є у вас рахунки в інших банках;
- чи сплачуєте ви податки США;
- чи є у вас нерухомість і машини у власності;
- чи займаєтеся ви підприємницькою діяльністю.
Крок 8. Вказуємо додаткову інформацію
У цьому розділі потрібно вказати ваш сімейний стан і кількість дітей (якщо є).
Крок 9. Заповнюємо паспортні дані
Далі потрібно буде обрати документ, що засвідчує особу (паспорт, посвідку на проживання) і заповнити його реквізити. Громадяни України повинні також вказати ідентифікаційний номер.
Система попросить вас завантажити скан-копії або фото документів.
Крок 10. Обираємо зручний спосіб доставки картки
Після заповнення анкети система автоматично розрахує кредитний ліміт. Далі потрібно буде обрати зручний спосіб доставки та натиснути кнопку Замовити доставку:
- у відділення банку;
- за адресою проживання;
- за адресою реєстрації;
- за іншою адресою.
Доставка картки Приватбанку здійснюється безоплатно.
Поповнити картку Приватбанку можна в терміналах самообслуговування або в будь-якому відділенні банку. Переведення в готівку грошей можливе у всіх банкоматах України.
Заблокувати платіжний інструмент можна в будь-який час – для цього потрібно звернутися до відділення банку або подзвонити за телефоном клієнтської підтримки 3700.