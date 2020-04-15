Незаконне спалювання трави: що робити з паліями і куди звертатися

Київ часто посідає перші місця у рейтингу з найбруднішим повітрям у світі. Особливо актуальною ця проблема є навесні і восени через спалювання сухої трави і листя. За інформацією ДСНС, у 90% випадків причина пожеж доволі проста: підпал – навмисний або через недбалість.

Останнім часом до надмірних викидів небезпечних речовин у київське повітря призвели масові пожежі в Обухівському та Києво-Святошинському районах.

Можливо, це і стало останньою краплею, яка посприяла ухваленню Верховною Радою закону №2339, який передбачає масштабне підвищення штрафів за спалювання трави і забруднення атмосфери.

Великі наслідки маленького багаття

З тліючого листя і трави виділяється бензопірен, що може спричинити висипання на шкірі, бронхіт та онкологічні хвороби. 1 тонна такого листя прирівнюється до 30 кг чадного газу, який надзвичайно легко зв’язується з гемоглобіном крові, блокуючи доставку кисню до тканин організму, що підвищує ризик на загострення захворювань серця.

Якщо до багаття додати побутове сміття, то під час горіння вони виділятимуть смоги формальдегідів, акролеїн, ціаніди, діїзоціанати.

Крім того, через смог підвищується кількість ДТП на дорогах, смертей у результаті серцево-судинних захворювань.

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Чи допоможе збільшення штрафів?

Хоча штрафи збільшили, проблема в тому, що паління трави навесні та листя восени для наших людей – це щось на кшталт традиції і навіть поліція ставиться до таких викликів вкрай несерйозно.

Ми провели власне розслідування і викликали правоохоронців, коли один із жителів села Ходосівка Києво-Святошинського району, де нещодавно декілька днів палав ліс через підпал, розвів у себе на городі багаття.

Поліція прибула аж через годину, коли все вже перегоріло. Не зважаючи на наявність відео- та фото підтверджень, вони не зробили навіть усного попередження, не те що не виписали штраф. А заяву дуже наполегливо просили не складати, обґрунтовуючи це тим, що через цю “дрібницю” декільком працівникам поліції доведеться робити додаткову роботу.











Незаконне спалювання трави: що робити з паліями і куди звертатися / 3 фотографии

Куди звератися у випадку виявлення правопорушення?

У ДСНС радять не палити, а компостувати листя та траву. Також в Україні є декілька громадських організацій з переробки листя на добриво, а в деяких містах навіть майданчики для його утилізації.

Юрист Тетяна Дребот наголошує: спалювання листя і трави заборонене законом України і у випадку його порушення передбачена адміністративна відповідальність.

Згідно зі ст. 9, ви маєте право на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище. А відповідальність осіб, що порушують норми законодавства, передбачена ст. 152 Кодексу про адміністративні правопорушення.

У випадку порушення цих норм, необхідно звертатися до Національної поліції за телефоном 0-800-50-02-02 (безкоштовна гаряча лінія) або подати електронне звернення на адресу [email protected].







Незаконне спалювання трави: що робити з паліями і куди звертатися / 2 фотографии

Також обов’язково потрібно подбати про фото- і відеофіксацію факту порушення. Після прибуття поліції варто наполягати, щоб був складений протокол, і звернутися письмово зі скаргою до інспектора з благоустрою.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада підтримала посилення покарання за підпали. Зокрема, документ передбачає штрафи від 3 тис. грн до 153 тис. і кримінальну відповідальність.

Галина Будилова