Покривати не буду: Кличко вимагає публічного розслідування справи Поворозника

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував ситуацію з першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником, якого нібито спіймали на хабарі та затримали.

Столичний очільник заявив, що вимагає, щоб розслідування цієї справи було відкритим і публічним. Правоохоронців Кличко застеріг від політичної заангажованості.

– Якщо чиновник винен – має відповідати за законом. Тут без варіантів. Я нікого не покривав і покривати не буду. Але. Якщо це чиїсь маніпуляції і політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу, то однозначно повинні відповідати ті, хто за цим стоїть. Я цю справу доведу до кінця! – заявив Кличко.

Мер Києва також звернувся до НАБУ з проханням оперативно розслідувати справу Поворозника.

– Хтось повинен сісти – або корумпований чиновник, або ті – хто фабрикував цю справу, – вважає Кличко.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилися інформація про те, що співробітники СБУ 14 квітня задокументували, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у $125 тис. (понад 3 млн грн) від представника компанії-забудовника.

Співробітники спецслужби нібито затримали посередника після отримання частини хабара в розмірі $60 тис.

Задокументовано, що посередник діяв за вказівкою і погодженням із Поворозником. Вони нібито разом планували отримати також з іншого об’єкта будівництва $246 тис.