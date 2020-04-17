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На Волині на Covid-19 протестували 500 осіб, які в’їхали з-за кордону – результати

У Волинській області в міжнародному пункті пропуску Ягодин усіх,  хто перетинає кордон та в‘їжджає в Україну почали тестувати експрес-методом.

Таке рішення ухвалили під час засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Обладнання встановили у спеціально відведеному для цього приміщенні.

На Волині на Covid-19 протестували 500 осіб, які в'їхали з-за кордону - результати

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Наразі експрес-тести зробили вже майже 500 українцям. Усі результати виявилися негативними.

Якщо експрес-тест на Covid-19 виявиться позитивним, таку людину відправлятимуть на примусову обсервацію в обов’язковому порядку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок проведення обов’язкової госпіталізації в обсерватори осіб, які перетинають державний кордон.

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