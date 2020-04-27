Після Великодня спалаху коронавірусу не відбулося, але він ще можливий – Ляшко

Через тиждень після Великодня можна констатувати, що в Україна не сталося сплеску коронавірусу, однак він ще можливий.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Робота, яку було проведено під час великодніх свят, дала ефект. Замість 8 млн осіб, які зазвичай ходять до храмів, до церков пішли 130 тис. громадян. Якщо люди продовжать дотримуватися самоізоляції, то країна рухається в тому режимі, який було прогнозовано, – повідомив він.

Читайте: Україна може стрімко ослабити карантин: Ляшко назвав умову

Нагадаємо, карантин в Україні вирішили продовжити до 11 травня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.

В уряді не заперечують, що після 12 травня на українців чекає послаблення карантину, яке проходитиме у п’ять етапів.