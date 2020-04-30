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Музичний фестиваль Sziget 2020 скасовано

Sziget 2020 в Угорщині скасований через постанову уряду про заборону масових заходів до 15 серпня.

– Згідно з цією офіційною постановою, ми повідомляємо Вам з розбитим серцем, що Sziget Festival не може відбутися цього року, – йдеться в повідомленні.

За словами організаторів, вони зараз разом з квитковими партнерами працюють над інструкціями для тих, хто купив квитки.

ЧитайтеВімблдон скасували вперше з 1945 року

Пізніше їх вишлють власникам перепусток на електронну пошту.

Музичний фестиваль Sziget 2020 скасовано

Нагадаємо, музичний фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Організатори заявили, що не можуть наражати на небезпеку відвідувачів, команди і артистів.

Фото: Dreamstime

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