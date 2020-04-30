Музичний фестиваль Sziget 2020 скасовано

Sziget 2020 в Угорщині скасований через постанову уряду про заборону масових заходів до 15 серпня.

– Згідно з цією офіційною постановою, ми повідомляємо Вам з розбитим серцем, що Sziget Festival не може відбутися цього року, – йдеться в повідомленні.

За словами організаторів, вони зараз разом з квитковими партнерами працюють над інструкціями для тих, хто купив квитки.

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Пізніше їх вишлють власникам перепусток на електронну пошту.

Нагадаємо, музичний фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Організатори заявили, що не можуть наражати на небезпеку відвідувачів, команди і артистів.