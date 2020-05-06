В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні міста Луцька виявили 15 випадків захворювання на коронавірус.

За результатами аналізів, Covid-19 підтвердили у 10 осіб персоналу та п’яти пацієнтів.

Медичний директор з лікування Олицького відділення Анна Бевко повідомила, що четверо пацієнтів з підвищеною температурою сьогодні перевели до інфекційної лікарні для стаціонарного лікування.

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Усім працівникам і пацієнтам, які контактували з першою хворою пацієнткою, також зробили тестування. Наразі вони перебувають на самоізоляції.

Тестування решти працівників і пацієнтів лікарні планують зробити 7 травня. У лікарні дезінфікують усі приміщення, ведеться температурний скринінг.

Нагадаємо, раніше спалах коронавірусу виявили у психлікарні Харківської області.

Джерело: Офіс омбудсмена