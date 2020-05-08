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Рада створить групу для розслідування причин лісових пожеж

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності та комітет з питань екологічної політики та природокористування планують створити спільну робочу групу для розслідування нещодавніх лісових пожеж.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.

Робоча група повинна виявити причину виникнення широкомасштабних пожеж, знайти винуватців та напрацювати рекомендації.

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Зокрема, планується розробити законопроект щодо запобігання виникнення лісових пожеж.

– Члени комітету підтримали ініціативу та висловили бажання взяти участь у роботі спільної робочої групи, – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на думку експертів, масові пожежі в Київській і Житомирській областях були вчинені навмисне.

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