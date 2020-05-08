Дітей потрібно відправити в школи, а літніх людей поселити в готелі – Комаровський

Відомий український педіатр Євген Комаровський заявив, що якщо карантин розтягувати на тривалий час, більше людей занедужає не від коронавірусу, а від інших хвороб.

Також він додав, що дітей необхідно відправити до навчальних закладів.

– Я б негайно вигнав молодь в школи і університети – нехай вони хворіють, інакше їх батьки просто не в змозі будуть їх годувати, – сказав Комаровський.

Також він уточнив, що важливо, щоб удома дитина не контактувала з бабусею похилого віку.

Читайте: Комаровський розповів, чи можна дезінфікувати маски праскою

Він запропонував в такому випадку селити людей похилого віку в готелі, а дітей все ж відправляти в школи.

Нагадаємо, Комаровський вважає, що друга хвиля коронавірусу в Україні очікується в жовтні-листопаді 2020 року. Педіатр розповів, як до неї підготуватися.