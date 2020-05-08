Ремдесівір від коронавірусу: Комаровський розповів про препарат

Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів, що препарат Ремдесивір раніше пробували для лікування лихоманки Ебола.

– Ремдесивір – препарат, який був вперше випробуваний для лікування лихоманки Ебола, але потім від нього відмовилися, оскільки знайшли щось більш ефективне, – сказав Комаровський.

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Також він зазначив, що Японія схвалила препарат Ремдесивір для лікування коронавірусу. У країні це перший дозволений препарат для лікування Covid-19.

Нагадаємо, Комаровський вважає, що друга хвиля коронавірусу в Україні очікується в жовтні-листопаді 2020 року. Педіатр розповів, як до неї підготуватися.