В Антарктиді помер учасник української експедиції Василь Омелянович

8 травня на станції Академік Вернадський в Антарктиді помер кухар 25 Української антарктичної експедиції Василь Омелянович, попередня версія – самогубство.

Це була п’ята експедиція чоловіка.

– Зараз ми з’ясовуємо всі обставини смерті, попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми, – розповів керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Читайте: В усьому українському та з жінками: в Антарктиду вирушає 24-та експедиція

У НАНЦ повідомили, що знали Василя як спокійну та виважену людину. Нині вирішуються питання доставки тіла померлого в Україну.

Василь Омелянович народився у 1985 році, проживав у Малині Житомирської області. З 2011 року брав участь в експедиціях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Антарктиді знайшли двох мертвих людей.

Джерело: НАНЦ