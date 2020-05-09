Єврокомісія пропонує продовжити обмеження на в’їзд у ЄС до 15 червня

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасове обмеження на несуттєві поїздки до країн Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.
Зокрема у заяві йдеться про те, що зняття обмежень повинне бути поетапним. Послаблення обмежень на внутрішніх кордонах має передувати початку відкриття зовнішніх кордонів.
– Саме тоді, коли деякі асоційовані держави ЄС і Шенгенської зони роблять попередні кроки для пом’якшення заходів у боротьбі з поширенням пандемії, ситуація залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі.
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У Єврокомісії також зазначили, що перегляд обмежень на поїздки в ЄС після 15 червня залежатиме від епідеміологічної ситуації.
До слова, раніше Факти ICTV писали, до якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи.
Джерело: Єврокомісія