У Вінниці з дна озера підняли тіло рибалки

У Вінниці водолази дістали з дна озера Гуральня тіло рибалки. Чоловік зник 8 травня.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
До пошуків чоловіка залучили рятувально-водолазну службу. Вони обстежили поверхню акваторії озера загальною площею 60 тис. кв. м. О 16.45 тіло потопельника виявили та піднято на берег.
Загиблим виявився 21-річний житель села Лаврівка Вінницького району.
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До проведення даних робіт від залучалося сім чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки, а також чотири фахівці рятувально-водолазної служби Вінницької міської ради.
Нагадаємо, під час карантину не можна ходити на риболовлю. У постанові №255 Кабмін прописав заборону на відвідування прибережних зон.
Фото: ДСНС