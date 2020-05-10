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У Вінниці з дна озера підняли тіло рибалки

У Вінниці водолази дістали з дна озера Гуральня тіло рибалки. Чоловік зник 8 травня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До пошуків чоловіка залучили рятувально-водолазну службу. Вони обстежили поверхню акваторії озера загальною площею 60 тис. кв. м. О 16.45 тіло потопельника виявили та піднято на берег.

Загиблим виявився 21-річний житель села Лаврівка Вінницького району.

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До проведення даних робіт від залучалося сім чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки, а також чотири фахівці рятувально-водолазної служби Вінницької міської ради.

Нагадаємо, під час карантину не можна ходити на риболовлю. У постанові №255 Кабмін прописав заборону на відвідування прибережних зон.

Фото: ДСНС

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