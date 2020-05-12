Через втрату урожаю: на Одещині фермер вчинив самогубство

На Одещині успішний фермер Володимир Сердюченко скоїв суїцид.

66-ти річний Володимир мав хорошу родину та займався землеробством. Чоловік орендував у селян 150 гектарів землі, засаджував їх зерновими. Щосезону збирав урожай і розраховувався з пайщиками та кредиторами. Але цьогоріч нещадна засуха перекреслила усі сподівання.

– Цього в думках у мене не було, що Володимир міг зробити таке, – розповідає друг загиблого Олександр Дрібноход.

Замість якогось прибутку, фермери вже зараз мають мільйонні борги. І Володимир Сердюченко – один із підприємців, в якого, так би мовити, згоріли всі 100 відсотків зернових. Тотального банкрутства чоловік не витримав та наклав на себе руки.

– Написав записку, що не витримав, що все втрачено, посуха спіткала, а вкладення були великі, – говорить син загиблого Ігор Сердюченко.

Аби засіяти поля, фермер взяв у борг близько 700 тис. грн. А пайщикам мав сплатити ще 900 тисяч, по 6 – за кожен гектар. Розраховуватися планував після збору врожаю.

Але вже другий рік поспіль фермери Бесарабії – у скруті через посуху.

– За сто років це найстрашніша, найжахливіша посуха. Тобто взагалі немає аналогів. Це не просто неврожай, це стихійне лихо, – запевняє голова Кілійської міськради Павло Бойченко.

Таких, як загиблий Володимир, дрібних фермерів у Кілійському районі – десятки. В усіх – борги.

– Податки плати. Люди говорять, нас не цікавить, де ви будете брати. Ви з нами повинні розрахуватися, зарплату треба платити, кредит, – говорити фермер Володимир Шкурина.

Фермери – у відчаї, бо ж замість прибутків вони лише глибше закопують себе у боргову яму.

– Ми просимо від держави субсидії на безповоротній основі тим фермерам, які постраждали від посухи. Минулого року в нас теж був неврожай. Фермери ледь-ледь звели кінці з кінцями, щоб виплатити людям пайові, і вже засіяли більшість з них в борг, – розповідає Бойченко.

Дворічна засуха – це справжній форс-мажор. І саме тому зараз так необхідна допомога від держави.

– На жаль, наша держава завжди знаходить можливість підтримати різні великі корпорації, але ніколи не поверталась обличчям до такого фермера, саме як той, що загинув. Це пахар на землі, який сам сидів за кермом трактора і обробляв 150 гектарів землі, – додав Павло Бойченко.

Так само казав і інший фермер – Віктор Коноваленко.

Він приятелював із загиблим Сердюченком. І надто сильно переживав – і неврожай, і смерть свого друга. Вчора, повертаючись з поля, чоловік помер за кермом мопеда – попередньо, через інсульт.

Відтак, серед одеських фермерів – де-факто вже дві жертви посухи.

Нагадаємо, через засуху та відсутність дощів на Одещині, рівень води в артезіанських свердловинах суттєво знизився.

У населених пунктах ввели заборону на використання артезіанської води для поливу городів.