12 травня святкують Міжнародний день медичної сестри.
Також 12 травня вшановують Дев’ять мучеників. Згідно з переказами, у місті Кизик служили і проповідували християнство дев’ять праведних чоловіків. Вони постраждали у 3 ст дд. н.е. за віросповідання, язичники після довгих тортур стратили мучеників.
Іменини 12 травня святкують Арсеній, Василь, Іван.
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Прикмети на 12 травня:
- Схід сонця яскравий і ясний – літо буде теплим;
- Зоряне небо вночі 12 травня передвіщає багатий урожай;
- Мурахи 12 травня переселяються в сухе місце – скоро піде дощ;
- Багато хрущів – чекай посухи;
- Береза розпустила листя раніше вільхи – посуха влітку буде, і навпаки;
- Блискавка перед дощем 12 травня – опади будуть йти довго;
- Бджола 12 травня жалить – від дев’яти недуг рятує, оса – дев’ять недуг несе.
Що не можна робити 12 травня:
- Лаятись та сваритись, а також тримати негативні думки;
- Сновидіння, побачене вдень 12 травня, віще, проте розповідати про нього нікому не можна.
Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.