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Яке свято сьогодні, 12 травня

12 травня святкують Міжнародний день медичної сестри.

Також 12 травня вшановують Дев’ять мучеників. Згідно з переказами, у місті Кизик служили і проповідували християнство дев’ять праведних чоловіків. Вони постраждали у 3 ст дд. н.е. за віросповідання, язичники після довгих тортур стратили мучеників.

Іменини 12 травня святкують Арсеній, Василь, Іван.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 12 травня:

  • Схід сонця яскравий і ясний – літо буде теплим;
  • Зоряне небо вночі 12 травня передвіщає багатий урожай;
  • Мурахи 12 травня переселяються в сухе місце – скоро піде дощ;
  • Багато хрущів – чекай посухи;
  • Береза розпустила листя раніше вільхи – посуха влітку буде, і навпаки;
  • Блискавка перед дощем 12 травня – опади будуть йти довго;
  • Бджола 12 травня жалить – від дев’яти недуг рятує, оса – дев’ять недуг несе.

Що не можна робити 12 травня:

  • Лаятись та сваритись, а також тримати негативні думки;
  • Сновидіння, побачене вдень 12 травня, віще, проте розповідати про нього нікому не можна.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.

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