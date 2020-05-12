На Рівненщині вперше від Covid-19 одужало більше осіб, ніж інфікувалося

Станом на вечір 12 травня в Рівненській області лабораторно підтвердили сім нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік інфікованих варіюється від 19 до 86 років. Серед них двоє жителів села Дубно, троє жителів Рівненського району, один житель Сарненського району та один – міста Костопіль.

Нині у Рівненській області зареєстровано 1 035 випадків інфікування. З них – 219 медпрацівників і 78 дітей. Також зафіксовано 24 летальних випадків.

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– Сьогодні, на жаль померла підключена до ШВЛ-апарату 55-річна мешканка села Березове Рокитнівського району, – йдеться в повідомленні.

При цьому голова ОДА зазначив, що вперше за добу кількість людей, які одужали, перевищила статистику інфікування. З лікарні виписали 47 пацієнтів. Загалом в області одужало 220 осіб.

Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксували 16 023 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 375 людей.