В США заарештували професора NASA за приховані зв’язки з Китаєм

Федеральне бюро розслідувань США заарештовало дослідника NASA, який не повідомив про свої зв’язки з Китаєм.

63-річний професор Саймон Анг замовчав про співпрацю з китайськими структурами під час забезпечення фінансування одного із дослідницьких проектів NASA.

Про це заявили у Міністерстві юстиції США.

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– Саймон Енг, професор електротехніки та науковий співробітник університету Арканзас з 1988 року, обманув NASA та університет, не повідомивши, що обіймав інші посади в китайському університеті та китайських компаніях, – йдеться у повідомленні.

Згідно з політикою NASA, це порушує конфлікт інтересів, однак кримінальну справу розглядатимуть як шахрайство, а не шпигунство.

Важливою частиною розслідування стало те, що Саймон Анг отримав кілька грантів та контрактів від федеральних відомств.

– Переможців таких грантів часто стимулюють переносити дослідження, які проводяться у США, до Китаю. Йдеться також і про іншу патентовану інформацію, а це становить значну загрозу для безпеки Америки – заявили в ФБР.

Згідно з американським законодавством, професору Саймону Анг загрожує до 20 років ув’язнення.

Нагадаємо, розслідування США довело, що коронавірус Covid-19 не був створений в лабораторії і він не є генетично модифікованим. Про це заявили у Національній розвідці країни.