Євробачення у 2021 році пройде в Роттердамі (Нідерланди).

Про це заявили під час фінального концерту Eurovision: Europe Shine A Light.

Євробачення 2020 повинно було пройти в Роттердамі, однак пандемія коронавірусу у всьому світі внесла свої корективи, і конкурс довелося скасувати, щоб убезпечити і учасників, і глядачів.

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Раніше організатори вже виступали із заявою, що в 2021 році на сцену шоу повинні вийти ті ж конкурсанти від країн-учасниць, які не змогли виступити у 2020-му. Однак артисти повинні будуть представити нові конкурсні пісні, старі треки виконувати не можна буде.

Раніше Факти ICTV писали, що український гурт Go-A представить Україну на Євробаченні в 2021 році. Колектив переміг на національному відборі у лютому 2020 року з піснею Соловей.