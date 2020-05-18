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З 25 травня Кабмін дозволить роботу метро і відкриє дитсадки – Шмигаль

Метро в Києві відновить роботу з 25 травня.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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