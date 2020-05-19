Самогубство через карантин: на Хмельниччині 13-річна дівчинка кинулася в річку

У селі Гусятин Хмельницької області сталася трагедія – 13-річна дівчинка після сварки з матір’ю звела рахунки з життям, кинувшись зі схилу у глибоку річку.

Дитину бачив місцевий рибалка, проте не відразу зрозумів, що сталося, тому рятувати дівчинку було вже запізно. До того ж вона не вміла плавати.

Подібна трагедія сталася у родині 4 роки тому, коли батько вчинив самогубство.

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Жінка виховувала доньку самотужки. Сусіди говорять про родину лише хороше, а про сварки ніколи не чули.

Таємницю сімейного конфлікту відкрила вчителька дівчинки. За її словами, мати через карантин втратила роботу, тому донька хотіла їй допомогти і знайшла роботу в інтернеті.

Дитина повелася на обіцянку високих прибутків і потайки зняла з кредитної картки матері останні 3 тис. грн, які перерахувала незнайомцям. А коли з банку почали вимагати борг, зрозуміла, що її ошукали шахраї.

У загибелі школярки розбираються поліцейські. За попередніми даними, інформація про самогубство підтвердилася.

Нагадаємо, взимку в Житомирській області 10-класниця кинулася під пасажирський поїзд після розставання з хлопцем.