Щороку 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти. Його почали святкувати з 2014 року. Але у період з 2014 до 2017 року днем святкування було 16 листопада.

Цю дату вирішили змінити через те, що саме 23 травня 1918 року гетьман Української держави Павло Скоропадський наказав почати формування бригади морської піхоти у складі трьох полків.

А вже значно пізніше, у 1992 році, перші підрозділи морської піхоти склали присягу на вірність українському народу.

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У день морської піхоти варто привітати всіх військовослужбовців Військово-морських сил ЗСУ. Адже саме вони обороняють території базування ВМС, островів, портів, аеродромів та інших важливих об’єктів.

З нагоди свята Факти ICTV також підготували привітання у картинках з Днем морської піхоти України.

Нагадаємо, крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій. Щоб ви не забували привітати своїх рідних або знайомих, Факти ICTV підготували календар неофіційних свят на 2020 рік.