ДТП в Рівному: легковик влетів у тролейбус

У Рівному на перехресті вулиць Соборна-Корольова сталася масштабна ДТП, в результаті якої четверо осіб отримали складні травми.

Водій автомобіля Daewoo Lanos влетів у тролейбус, який саме виконував поворот ліворуч. Четверо пасажирів легковика опинилися в лікарні, нині вони перебувають у важкому стані.

Водій за медичною допомогою поки не звертався. За зовнішніми ознаками він тверезий.

На місці події працює слідчий Рівненського відділу поліції та патрульні поліцейські.

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У Рівному легковик влетів у тролейбус – постраждало четверо осіб / 3 фотографии

Раніше на Бориспільській трасі водій вантажного автомобіля в’їхав у Lada. В легковику перебувала родина із чотирьох осіб. Усі отримали травми різного ступеня важкості – трьох, зокрема водія, госпіталізували.