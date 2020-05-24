PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

У Рівному легковик влетів у тролейбус – постраждало четверо осіб

У Рівному на перехресті вулиць Соборна-Корольова сталася масштабна ДТП, в результаті якої четверо осіб отримали складні травми.

Водій автомобіля Daewoo Lanos влетів у тролейбус, який саме виконував поворот ліворуч. Четверо пасажирів легковика опинилися в лікарні, нині вони перебувають у важкому стані.

Водій за медичною допомогою поки не звертався. За зовнішніми ознаками він тверезий.

На місці події працює слідчий Рівненського відділу поліції та патрульні поліцейські.

ЧитайтеПід Києвом вантажівка влетіла в легковик – четверо постраждалих

  • ДТП в Рівному: легковик влетів у тролейбус
  • ДТП в Рівному: легковик влетів у тролейбус
  • ДТП в Рівному: легковик влетів у тролейбус
  • ДТП в Рівному: легковик влетів у тролейбус
  • ДТП в Рівному: легковик влетів у тролейбус
  • ДТП в Рівному: легковик влетів у тролейбус
У Рівному легковик влетів у тролейбус – постраждало четверо осіб / 3 фотографии

Раніше на Бориспільській трасі водій вантажного автомобіля в’їхав у Lada. В легковику перебувала родина із чотирьох осіб. Усі отримали травми різного ступеня важкості – трьох, зокрема водія, госпіталізували.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка