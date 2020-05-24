ДТП в Рівному: легковик влетів у тролейбус

У Рівному на перехресті вулиць Соборна-Корольова сталася масштабна ДТП, в результаті якої четверо осіб отримали складні травми.
Водій автомобіля Daewoo Lanos влетів у тролейбус, який саме виконував поворот ліворуч. Четверо пасажирів легковика опинилися в лікарні, нині вони перебувають у важкому стані.
Водій за медичною допомогою поки не звертався. За зовнішніми ознаками він тверезий.
На місці події працює слідчий Рівненського відділу поліції та патрульні поліцейські.
Читайте: Під Києвом вантажівка влетіла в легковик – четверо постраждалих
Раніше на Бориспільській трасі водій вантажного автомобіля в’їхав у Lada. В легковику перебувала родина із чотирьох осіб. Усі отримали травми різного ступеня важкості – трьох, зокрема водія, госпіталізували.