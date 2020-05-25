Погода в Україні на сьогодні, 25 травня 2020

25 травня погода в Україні буде хмарною та з опадами, але на сході країни з-за хмар з’являтиметься сонечко.

У західних областях прогнозують до +16° вдень, вночі показник термометра опуститься до 6°.

У північних регіонах повітря прогріється до +17° вдень, однак в регіоні дощитиме. А вночі стовпчики термометрів опустяться до +6°.

У центральних областях температура вдень становитиме до +17° вдень. Вночі очікується до +6°.

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У східних областях день пройде без дощу, але буде хмарно. Темература повітря вдень прогріється до +19°.

Південні регіоних охопить дощ, але синоптики прогнозують до +21° вдень, що є найбільшим показником в Україні.

У Києві повітря прогріється до +16° вдень, вночі очікується до +7°.

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