Нардепа Валерія Давиденка знайшли мертвим в туалеті власного офісу в центрі Києва.

У поліції одразу ж заговорили про самогубство.

Соратники і друзі народного обранця навперебій заявляють – це спланований розстріл, який інсценували під суїцид.

В офісі, де пролунав фатальний постріл, вже передивилися камери спостереження. Чужих, кажуть, у будівлі не було.

– Тут містика якась. Усі камери провірили – нікого. Є, як він заходить, і він сам, – розповів працівник офісу.

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У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство, але схиляються до версії самогубства. Чи дійсно депутат звів рахунки з життям і сам натиснув на гачок – покаже балістична експертиза.

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Нагадаємо, смерть Валерія Давиденка настала внаслідок вогнепального поранення у голову.