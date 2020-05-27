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У київській маршрутці п’яний чоловік погрожував пасажирам пістолетом

Пасажир однієї з київських маршруток повідомив у поліцію про чоловіка, який погрожує усім пістолетом та висловлюється нецензурною лайкою.

Правоохоронці швидко прибули на виклик і зупинили вказане маршрутне таксі на проспекті Степана Бандери.

Чоловік, на якого вказали пасажири, був у стані алкогольного сп’яніння, і на появу копів реагував агресивно.

У нього вилучили предмет, схожий на пістолет, та набої до нього, а його самого затримали.

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Слідство з’ясовує усі обставин для надання правової кваліфікації події.

У київській маршрутці п’яний чоловік погрожував пасажирам пістолетом

Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області жінка підстрелила місцевого прокурора через те, що той порушував карантин.

Джерело: Патрульна поліція

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