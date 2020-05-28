Судді Апеляційної палати Антикорсуду за головування Дмитра Михайленка призначили колишньому нардепу та президенту Укрбуду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 липня з альтернативою застави у 100 млн грн.

Апеляція скасувала рішення судді першої інстанції Андрія Біцюка, який обмежився домашнім арештом.

У суді прокурор доводив, що домашній арешт несе низку ризиків:

він не передбачає застави, тому Микитасю повернули б гроші, які він вже вносив як заставу;

є докази, що Микитась роздумував над вбивством своїх співучасників.

Читайте: Екс-нардеп Микитась обговорював вбивство свідка – прокурор САП

Зміна запобіжного заходу стала можливою, бо під час домашнього арешту Микитась зустрічався із 2 свідками, чим порушив одне із зобов’язань, покладених на нього судом.

ВАКС вирішив застосувати до нього штрафні санкції: стягнути внесену заставу в дохід держави і призначити нову – 100 млн.

Нагадаємо, детективи НАБУ 2 жовтня оголосили підозру нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у справі про заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

Микитасю інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був нардеп, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість в житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва.

Джерело: ВАКС