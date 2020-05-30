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Масові протести у США: в Портленді ввели надзвичайний стан

У місті Портленд штату Орегон через масові протести, які виникли після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, запроваджують режим надзвичайного стану.

Про це повідомив мер Портленда Тед Уілер.

– Я офіційно запроваджую режим надзвичайного стану. Комендантська година почне діяти негайно. Вона триватиме з 20.00 суботи і до 6.00 неділі.

Читайте: Протести у Міннеаполісі: заарештовано близько 50 людей

Нагадаємо, масові протести у Міннеаполісі почалися 26 травня. Люди вийшли на вулиці після трагічної загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

Під час затримання поліцейський став йому на шию. Пізніше він помер у реанімації.

Поліцейського вже затримали, йому висунули звинувачення в убивстві  і звільнили із правоохоронних органів.

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