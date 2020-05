Масові протести у США: в Портленді ввели надзвичайний стан

У місті Портленд штату Орегон через масові протести, які виникли після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, запроваджують режим надзвичайного стану.

Про це повідомив мер Портленда Тед Уілер.

I have officially declared a State of Emergency.

Curfew immediately in effect until 6:00 am today.

Resumes Saturday evening at 8:00 pm and lifts 6:00 am Sunday morning.

— Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) May 30, 2020