Масові протести у США: в Портленді ввели надзвичайний стан

У місті Портленд штату Орегон через масові протести, які виникли після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, запроваджують режим надзвичайного стану.

Про це повідомив мер Портленда Тед Уілер.

– Я офіційно запроваджую режим надзвичайного стану. Комендантська година почне діяти негайно. Вона триватиме з 20.00 суботи і до 6.00 неділі.

I have officially declared a State of Emergency. Curfew immediately in effect until 6:00 am today. Resumes Saturday evening at 8:00 pm and lifts 6:00 am Sunday morning. — Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) May 30, 2020

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Нагадаємо, масові протести у Міннеаполісі почалися 26 травня. Люди вийшли на вулиці після трагічної загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

Під час затримання поліцейський став йому на шию. Пізніше він помер у реанімації.

Поліцейського вже затримали, йому висунули звинувачення в убивстві і звільнили із правоохоронних органів.