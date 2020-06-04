Національний банк України знизив офіційний курс долара до гривні, водночас курс євро дещо зріс.

На 4 червня НБУ встановив курс 26,75 грн/1$.

Незначне зростання ціни на євро, згідно з курсом на 4 червня, зафіксувалося на 29,96 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 04.06:

$1 – 26,75 грн;

€1 – 29,96 грн;

1 польський злотий – 6,79 грн;

10 російських рублів – 3,89 грн.

Нагадаємо, експерти зафіксували здорожчання цін на фрукти та ягоди в Україні у більш як 2,5 раза. Дослідження проводилося Українською плодоовочевою асоціацією: на думку фахівців, головною причиною є несприятливі для доброго врожаю погодні умови.

На ціни деяких фруктів також вплинула пандемія коронавірусу, коли люди почали активніше споживати вітаміни.