Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів з професійним святом.

Вітання розмістив в Facebook і виставив своє фото з велосипедної прогулянки.

– Допитливі, оперативні, уважні до деталей, швидкі на слово й ноги, інколи настирливі, але завжди із загостреним почуттям справедливості. Це все – про наших українських журналістів, – зазначив Зеленський.

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Президент пообіцяв захищати медіа.

– За перший рік на посаді президента я вже сповна відчув гостроту вашого пера, але не припиню вас поважати й захищати, – зазначив глава держави.

Стереотипи про журналістів

День журналіста – щорічне свято, яке святкують українські працівники медіа 6 червня. Цьогоріч воно припадає на суботу.

Про співробітників ЗМІ як і про фахівців будь-якої сфери існують стереотипи.

У День журналіста 2020 редактори Фактів ICTV зібрали топ-10 найпопулярніших упереджень про працівників медіаіндустрії.

Джерело: Володимир Зеленський