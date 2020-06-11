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У Кривому Розі загорівся повний причіп з посилками

У Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг загорівся повний причіп з відправленнями Нової пошти.

Займання сталося в причепі вантажівки DAF, яка доставляла відправлення з Нової пошти.

Водій авто розповів, що побачив загоряння в дзеркалі, і зупинився. Потім він відчепив причіп від тягача, і відігнав авто від місця загоряння.

дснс

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В результаті події пошкодилися причіп Шмітц 2009 року випуску і всі посилки. Площа пожежі склала 30 м. кв. За інформацією ДСНС, постраждалих в результаті загоряння немає.

9 червня в Кривому Розі загорівся один з вагонів швидкісного трамвая №2. В результаті пожежі ніхто не постраждав, бо всі пасажири відразу ж покинули небезпечне місце.

Пожежа сталася під час проходження по маршруту від станції Кільце Артема до станції Зарічна.

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