Коронавірус у Києві – 72 хворих за добу

Коронавірус у Києві прогресує – за добу у столиці виявили 72 нових випадки інфікування Covid-19.

Загалом кількість заражених сягнула 3 838 пацієнтів.

За добу захворіли:

34 жінки віком від 22 до 83 рокiв;

30 чоловіків віком від 19 до 75 років;

7 дівчаток від 2 до 17 років та хлопчик, якому 10 років.

Захворіли, зокрема, і двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за добу 32 людини. Всього коронавірус подолали 1 164 мешканця столиці.

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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 16. У Дніпровському – 9. Та в Голосіівському районі – 8 випадків.

12 червня кількість інфікованих за добу у Києві збільшилася на 95 хворих і сягнула 3 766 випадків Covid -19.