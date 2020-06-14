14 червня у світі відзначають День донора, який був заснований на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я. Свято покликане залучити якомога більше людей до добровільної здачі крові на потреби лікарень. Дата свята – це день народження лікаря Карла Ландштейнера, який свого часу відкрив групи крові, а також отримав за це Нобелівську премію.

Також 14 червня святкую День блогера, яке з’явилося в 2004 році.

В Україні у другу неділю червня святкують День працівників легкої промисловості. У 2020 році – це 14 червня. Свято заснував президент України своїм указом у 1994 році.

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Іменини: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.

Що не можна робити 14 червня:

Дівчатам не можна носити розпущене волося.

Не можна лінуватися та відмовлятися від своїх обов’язків.

Не можна вживати алкоголь.

Народні прикмети на 14 червня:

Якщо вранці похмура погода, то вродять ярі культури.

Якщо день буде дощовим, то варто очікувати гарного врожаю конопель та льону.

Крики лебедів віщують дощі.

Загалом перший літній місяць буде багатим на святкові дні. Так, за церковним календарем на червень, з 15 чила починається Петрів (Апостольський) піст, який триватиме до 11 липня.

А 28 червня українці святкуватимуть велике державне свято – День Конституції України.