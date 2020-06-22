Коронавірус може спричинити діабет – дослідження

Коронавірус може викликати таке захворювання, як діабет.

Останні дослідження з Англії та інших країн ЄС показали, що Covid-19 може викликати діабет, а не бути лише ризиком для хворих першого та другого типів.

Цукровий діабет має два типи. Тип 1 викликається власною імунною системою організму, яка атакує клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Внаслідок чого клітини зникають, а інсулін не виробляється.

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Тип 2 виникає, коли острівкові клітини повинні виробляти величезну кількість інсуліну. За такої роботи вони виснажуються та відмирають.

Наразі відомо, що у Китаї у пацієнта, який перехворів коронавірусом, виявили діабет.

Під час спалаху атипової пневмонії у 2002-2004 роках у Східній Азії були зареєстровані випадки діабету у людей з запаленням легень, яке викликане ГРВІ.

Наразі відомо, що клітини коронавірусу, потрапляючи в організм людини, прикріплюють до рецепторів АСЕ2, які є у клітинах легенів, нирок та у клітинах у підшлункової залози.

Передбачається, що за потрапляння Covid-19 на острівці, які виробляють інсулін, порушується нормальна функція цих клітин, а саме належна підтримка рівня глюкози у крові.

Також є ймовірність, що так відбувається запалення у клітинах підшлункової залози, що вбиває їх.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 червня в Україні зафіксовано 37 241 випадок коронавірусу. За минулу добу 681 особа захворіла на Сovid-19.

Всього від ускладнень померли 1 012 людей, за добу – 10. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 642 пацієнти, 133 – за добу. Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській – 200, Рівненській – 91 та Волинській областях – 70.

Найбільше хворих у Києві – 4 368, Чернівецькій області – 4 357 та Львівській – 3 980.

Джерело: Science Alert