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AirPods і AirPods Pro зможуть автоматично перемикатися між пристроями

Майбутнє оновлення AirPods та AirPods Pro дозволить їм автоматично перемикатися між пристроями, не потрібно буде натискати кнопку.

Коли ви відкриєте свій Mac, навушники це зрозуміють та переключаться, скажімо, з вашого iPhone на комп’ютер.

Якщо ж ви отримаєте виклик на своєму iPhone, AirPods автоматично переключиться назад, щоб ви могли розмовляти у AirPods.

Також в AirPods Pro з’явиться абсолютно нова функція: об’ємний звук. Якщо ви переглядаєте фільм, то ви можете почути, як нібито за спиною проїхав автомобіль.

WWDC 2020: що зможуть AirPods и AirPods Pro після оновлення

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iOS 14, iPadOS 14 і watchOS 7

На конференції WWDC Apple представила операційні системи для iPhone, iPad і Apple Watch.

В iOS 14, зокрема, з’явилася можливість додавати віджети на головний домашній екран, а Siri та “дзвонилка” більше не займають увесь екран, а виводяться безпосередньо на головний екран у вигляді спливаючого повідомлення.

У iPadOS 14 змінили інтерфейс бічної панелі і додали функцію, яка дозволить автоматично конвертувати свої рукописні замітки в текст.

Серед основних змін у watchOS 7 варто відзначити вбудоване відстеження сну з синхронізацією з iPhone і таймер миття рук.

Фото: Dreamstime

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