Експерти визнали осудним чоловіка, якого підозрюють у розстрілі сімох осіб у Житомирській області в селі Новоселиця.

За рішенням суду, підозрюваний перебуває під вартою.

– Відповідно до довідки лікаря-нарколога від 22.05.2020 у крові підозрюваного алкоголю не виявлено… Відповідно до висновку фахівців підозрюваний міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними і нині, – зазначив представник поліції Житомирської області.

Окрім того, за своїм психічним станом, чоловік не потребує застосування будь-яких примусових заходів медичного характеру.

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Наразі ще тривають експертизи, а розслідування продовжується.

У ніч на 22 травня у селі Новоселиця Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. У скоєнні злочину поліція підозрює 58-річного орендаря ставків Анатолія Захаренка.

Близько опівночі між господарем та двома рибалками виник конфлікт. Чоловік убив двох осіб, які були разом з ним, а потім розстріляв ще п’ятьох, які у той час спали.

Лише одному з компанії вдалося вціліти.

Серед ймовірних мотивів називають раптову неприязнь Захаренка до потерпілих.