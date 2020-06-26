Станом на ранок 26 червня коронавірус у світі виявили у 9 586 769 осіб, за добу кількість випадків збільшилася майже на 180 тис.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 488 824 особи. Повністю одужали вже 4 822 012 пацієнтів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 421 134;

Бразилія – 1 228 114;

Росія – 613 148;

Індія – 473 105;

Велика Британія – 309 455.

Країни з найвищими показниками одужуваності:

Бразилія – 679 524;

США – 663 562;

Росія – 374 557;

Індія – 271 697;

Чилі – 219 з27.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 124 402;

Бразилія – 54 971;

Велика Британія – 43 314;

Італія – 34 678;

Франція – 29 755.

Станом на 26 червня Україна перебуває на 34 місці в рейтингу між Португалією та Сингапуром.

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Країни, в яких послабили карантин

Державне агентство розвитку туризму України опублікувало список країн, куди українці можуть полетіти без обмежень уже цього літа.

За умови обов’язкової двотижневої обсервації можна відвідати Велику Британію.

Чорногорія прийме туристів разом із довідкою про негативний тест на Covid-19.

Без жодних додаткових документів та зобов’язань українці можуть поїхати до США, Ірландії, Сербії та Албанії.

Країни знімають карантинні обмеження, але завершення пандемії Covid-19 науковці прогнозують ще нескоро.

Для порівняння, коронавірус у світі 25 червня виявили у 9 407 078 осіб. Лідерами за кількістю хворих і кількістю смертельних випадків залишаються США.