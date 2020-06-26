В Україні 26 червня відзвітували про черговий антирекорд інфікувань коронавірусом – за добу виявили 1 109 нових випадків.

Ще 19 людей померло через ускладнення Covid-19, що означає збільшення загальної статистики летальних випадків до 1 086 осіб.

Показник летальності від Covid-19 в Україні становить 2,6%, для порівняння у Німеччині цей показник 4%, у США – 5%.

Загалом за час епідемії в Україні заразилися вже 41 117 громадян.

Черговий день антирекорд фіксує столиця – у Києві за добу виявили 115 осіб, які інфікувалися коронавірусом. Станом на 26 червня у Києві зафіксували вже 4 724 випадків коронавірусу,

Стало відомо про спалах коронавірусу на речовому ринку Троєщина, де інфікувалися п’ятеро працівників.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

За крок від посилення карантину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 26 червня заявив, що відомство вимагає посилення карантину в громадському транспорті та магазинах через спалах коронавірусу в Україні.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності, тому влада готується приймати хворих у лікарнях другої хвилі.

Ще три міські лікарні у Львові отримали право приймати пацієнтів із Covid-19, тепер таких медзакладів уже п’ять.

Про повернення до жорстких обмежувальних заходів заговорив і мер Києва Віталій Кличко.

Посилення карантину торкнеться і роботи громадського транспорту, наголосив міський голова.

– І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення, – зазначив Кличко і додав, що влада бачить, мешканці столиці почали нехтувати усіма засобами захисту.

Окрім столиці, не відповідають критеріям послаблення карантину ще 10 областей України – Київська, Закарпатська, Рівненська, Волинська, Львівська, Чернівецька, Хмельницька, Одеська, Донецька та Луганська, заявили в МОЗ.

Водночас Тернопільська та Івано-Франківська області вже можуть послабити обмежувальні заходи.

Також стало відомо, що Україну внесли до списку країн, яким хочуть дозволити в’їзд до ЄС.

Днем раніше, 25 червня, повідомлялося про 994 нових хворих Covid-19 за добу в Україні.