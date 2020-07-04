День ангела Анастасії відзначають щороку 9 червня, адже в цей день православні християни вшановують покровительку вагітних жінок та ув’язнених Анастасію Римлянську.

Ім’я Анастасія – це жіноча форма чоловічого імені Анастасій. У перекладі з грецької мови означає повернення до життя, воскресіння.

Ми підготували для вас найкращі привітання в СМС та листівках з днем ангела Анастасії.

Листівки з Днем ангела Анастасії

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

СМС-привітання з Днем ангела Анастасії

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Настя вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Настя вітає!

*****

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

*****

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

Своїй дівчині з іменем Настя

я бажаю багато щастя!

Заради неї готовий небо обійняти

і з того неба зіроньку дістати!

Тож нехай ця зоря ніжно сяє

і нас обох в усі дні зігріває!

Державні свята у 2020 році

У 2020 році в Україні буде багато державних свят, а деякі з них стануть додатковими вихідними для українців.

Частина свят мають точну дату, а частина свят є перехідними і щороку відзначаються в різні дні.

Докладний календар державних свят в Україні – дивіться в матеріалі.