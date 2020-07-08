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Факти / Коронавірус

Карантин 8 липня: пом’якшення заходів для кінотеатрів і плани на навчальний рік 2020

8 липня 2020 року в Україні підтвердили понад 50 тис. випадків зараження коронавірусом, хоча, на думку представників МОЗ, ця кількість може бути втричі більшою. Найскладнішою епідситуація продовжує бути у Львівській області та столиці.

Водночас до початку навчального року залишилося півтора місяці, і представники влади почали вирішувати, у якому форматі буде проходити навчання восени 2020 року.

За статистикою МОЗ, в країні зафіксовано 50 414 випадків Covid-19, за останню добу – 807 нових хворих.

Найбільше коронавірус поширений у Львівській (6 562 випадки), Чернівецькій (5 051 випадок) і Рівненській (4 304 випадки) областях. А найбільший добовий приріст у Львівському регіоні – 117 нових інфікованих.

коронавірус в україні 8 липня 2020

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Не відстає і столиця за кількістю нових хворих – 114 осіб. Загалом у Києві підтвердили 5 779 випадків захворювання на коронавірус, від ускладнень померло 119 осіб.

Найбільше коронавірус поширений у Дарницькому (930 випадків) і Деснянському (695 випадків) районах міста.

Коронавірус у Києві станом на 8 липня

Попри офіційну статистику, у МОЗ вважають, що реальна кількість хворих на вірус в Україні може досягати 150 тис. осіб.

– Ми показували свій аналіз у презентації, яку робили спільно з Київською школою економіки, ми в середньому виявляємо близько 35% хворих, – зазначив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Водночас у МОЗ ламають голову над тим, як організувати роботу навчальних закладів восени 2020 року.

– Можливо, доведеться обмежувати одночасне перебування дітей у класах, – додав Віктор Ляшко.

Є пропозиція зробити заняття з частини предметів в школі, з інших – дистанційно.

А ось в Києві школярі не підуть в школи до закінчення карантину. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, навчання залишатиметься дистанційним, поки епідситуація в столиці не покращиться.

Кабмін тим часом підтримав рішення про виділення коштів з Фонду боротьби з коронавірусом для закупівлі обладнання в приймальні відділення опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах.

Гроші спрямують на закупівлю томографів, ендоскопів, агіографічних систем для кардіології.

Також на засіданні 8 липня Кабмін пом’якшив карантин для закладів культури, вони зможуть працювати до 23.00 в умовах карантину при дотриманні протиепідемічних обмежень і правил.

За час пандемії коронавірусу в Україні померли 1 306 осіб, за добу – 23.

Вилікувалися від хвороби 23 119 пацієнтів, за добу – 926.

За статистикою, в Україні частіше коронавірусів хворіють жінки: 58% проти 42%.

Фото: Dreamstime

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